Голливудская версия "Иронии судьбы" с Ипполитом-китайцем выйдет на Netflix

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Голливудский проект получил название "О судьбе" (About Fate). Роль Лукашина исполнил известный по сериалу "Фарго" Томас Манн. В отличие от героя Андрея Мягкова, в американской версии Лукашину 30, а не 40 лет.
Роль Нади Шевелевой досталась знаменитой по картине "Американская история ужасов" 30-летней Эмме Робертс. Польской актрисе Барбары Брыльской на момент съемок было 34.
Ипполитом в новой версии картины стал британский актер китайского происхождения Льюис Тан ("Мортал Комбат"). Если в советской версии Ипполиту было 47 лет, то Тан на 13 лет моложе.
Роль Гали исполнила Бритт Робертсон. Она, пожалуй, больше всего похожа на оригинальный образ. Округлость лица роднит американку с Ольгой Науменко, но и она чуть помоложе. Советской актрисе было 26, тогда как Робертсон – 21.
Фильм снял режиссер российских комедий с Владимиром Зеленским Марюс Вайсберг ("Любовь в большом городе").
Съемки фильма прошли в Бостоне. Уложились меньше, чем за месяц. Netflix планирует выпустить картину под Новый год – 31 декабря.
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