Голливудская версия "Иронии судьбы" с Ипполитом-китайцем выйдет на Netflix

Фото: кадр из фильма

Американский стриминговый сервис Netflix выпустит под Новый год американскую версию фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!", где Ипполита сыграл актер китайского происхождения, передает BaigeNews.kz со ссылкой на kp.ru

Голливудский проект получил название "О судьбе" (About Fate). Роль Лукашина исполнил известный по сериалу "Фарго" Томас Манн. В отличие от героя Андрея Мягкова, в американской версии Лукашину 30, а не 40 лет.





Роль Нади Шевелевой досталась знаменитой по картине "Американская история ужасов" 30-летней Эмме Робертс. Польской актрисе Барбары Брыльской на момент съемок было 34.





Ипполитом в новой версии картины стал британский актер китайского происхождения Льюис Тан ("Мортал Комбат"). Если в советской версии Ипполиту было 47 лет, то Тан на 13 лет моложе.





Роль Гали исполнила Бритт Робертсон. Она, пожалуй, больше всего похожа на оригинальный образ. Округлость лица роднит американку с Ольгой Науменко, но и она чуть помоложе. Советской актрисе было 26, тогда как Робертсон – 21.





Фильм снял режиссер российских комедий с Владимиром Зеленским Марюс Вайсберг ("Любовь в большом городе").

Съемки фильма прошли в Бостоне. Уложились меньше, чем за месяц. Netflix планирует выпустить картину под Новый год – 31 декабря.