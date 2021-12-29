Гниды помогли получить ДНК древних индейцев

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Исследователям сложно изучать мумии древних индейцев Южной Америки — извлечь из них ДНК практически невозможно без инвазивного вмешательства. Обычно биоматериал собирают на внутренней стороне черепа и зубах, но так можно повредить тело усопшего. Кроме того, индейцы считают, что такие манипуляции тревожат покой предков, пишет Knife.



Поэтому ученые решили пойти другим путем. Они попробовали извлечь ДНК из клея, которым вши крепят к человеческим волосам свои яйца — гниды. Они сохранились на черепе мумии. Оказалось, метод высоко эффективен и может стать альтернативой прямому сбору дезоксирибонуклеиновой кислоты.

"Мы показали, что генетическая информация может быть сохранена с помощью липкого вещества, производимого головными вшами на наших волосах. Это похоже на вымышленную историю о заточенных в янтарь комарах из "Парка юрского периода", — заявила соавтор исследования Алехандра Перотти.

В образцах из вшей столько же ДНК, сколько в пробе из зуба. Это в два раза больше, чем в фрагменте кости, и в четыре раза больше, чем в обнаруженной в желудке мумии крови.

