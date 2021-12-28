Глэмпинги, загородные дома, роскошные отели: Новый год для астанчан - где и как его встретить

Сказочный и уютный Новый год с панорамным видом на природу

В период пандемии коронавируса казахстанцы все чаще задумываются, где встретить Новый год и как его провести. Многие предпочитают отметить праздник в кругу семьи и друзей, не уезжая из страны. В этом материале корреспондент BaigeNews.kz подобрала самые интересные места для проведения Нового года в Нур-Султане и вблизи столицы.Безусловно, фаворитами для встречи Нового года остаются зоны отдыха, загородные дома, глэмпинги и санатории. Здесь по-особенному красиво зимой, когда лес окутывает белый снег, а за окном - свежий воздух и мороз.Все большую популярность среди любителей тихого отдыха набирают глэмпинги. Это геокупольные дома, выполненные из экологических стройматериалов с панорамным видом на природу. Организаторы такого отдыха отмечают, что здесь можно отдохнуть душой, телом и разумом.

Фото: orbita_glamping

"Мы знаем, как вы цените нашу концепцию тишины и уюта. Поэтому на новый год мы решили не отклоняться от нее, чтобы обеспечить вам максимальный комфорт. Соответственно, специальной новогодней программы у нас не планируется", - рассказали они.

Волшебный Новый год на берегу озера

Новогодняя атмосфера глэмпингов позволит ощутить себя как в зимней сказке. Поэтому рады такому празднику будут не только дети, но и взрослые. Организаторы уже опубликовали список развлечений и стоимость услуг с 31 по 1 января. Таким образом, новогодняя ночь на двоих обойдется в 130 000 тенге.В эту стоимость входит пользование барбекю зоной с мангалами и всем необходимым для разжигания костра. Дрова предоставят бесплатно, а вот уголь можно приобрести у администрации. При этом территория глэмпинга оснащена всеми кухонными приборами. Поэтому переживать за новогодний стол не придется.Также здесь можно понаблюдать за звездами через телескоп, почитать интересные книги, сыграть в настольные игры и прокатиться с горки. При этом администрация отмечает, что новый год вы встретите в тишине и уюте.Излюбленным местом ценителей загородного отдыха являются отели с высоким сервисом, где есть все: трехразовое питание, новогодняя шоу-программа, гала-ужин, зимние развлечения для взрослых и детей.Такой отдых в пятизвездочном отеле в Боровом обойдется в один миллион тенге. Проживание на базе завтрака для двоих с 31 декабря по 3 января составляет порядка 936 тысяч тенге. За новогодний ужин и шоу-программу придется заплатить порядка 80 000 тенге за человека. При этом на территории отеля можно посетить резиденцию Санты, крымские бани, арендовать снегоход, покататься на сноутюбингах с горок.



Фото: pokeroff.ru

Также можно забронировать номера в других отелях, где цены за новогоднюю ночь начинаются с 40 000 тенге. В стоимость номера входят завтрак, бассейн, спа и тренажерный зал. Также за отдельную плату можно забронировать новогодний ужин в ресторане.

Фото: Instagram/@ksnanagg

Загородный Новый год в деревянных домиках

Те, кто устали от городской суеты, могут насладиться новогодним вечером в зонах отдыха неполадку от Нур-Султана. Цены на деревянные срубы с 31 января по 1 января варьируются от 85 000 тенге до 300 000 тенге. За новогодний ужин в ресторане придется дополнительно заплатить. Цены - от 10 000 тенге до 25 000 тенге за человека.

Для посетителей также предусмотрены зимние развлечения - катание на санках, лыжах, горках, сноуборде. Также можно посетить баню на дровах с прорубью либо выйти на конные прогулки.

Роскошный Новый год в столичных отелях, ресторанах и барах

Для тех, кто не любит тратить свое время на дальнюю дорогу и предпочитает светский отдых, есть отличный вариант - роскошный Новый год в столичных отелях. Многие места предлагают забронировать номер с 31 декабря по 1 января на двоих либо посетить только новогодний ужин с шоу-программой.

Фото: weproject.media

Кроме того, все это можно совместить и побаловать себя spa-программой. Стоимость такого удовольствия составит порядка миллиона тенге. В некоторых отелях можно также устроить предновогодний шопинг, купить подарки к новогоднему ужину.При этом встретить праздничный Новый год с веселой шоу-программой в шумной компании предлагают столичные рестораны и бары. Организаторы обещают, что такой отдых вы запомните на всю жизнь. При этом забронировать столик необходимо заранее, оплатив всю сумму. Стоимость такого веселья составляет порядка 30 000 тенге за человека.