Главу отдела строительства Косшы взяли под стражу

​Прокурорская проверка выявила хищения бюджетных средств в особо крупном размере при строительстве объектов наружного электроснабжения в Косшы. Речь идёт о сумме более 222 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz.

"​Установлено, что заказчиком в лице отдела строительства Косшы без установки трансформаторных подстанций, предназначенных для обслуживания жилищных массивов, подписаны акты о выполнении этих работ с проведением необоснованной оплаты в размере 222,2 миллиона тенге (с 2019 года и до сих пор работы не выполнены)", — сообщили в прокуратуре Акмолинской области.

​Управлением специальных прокуроров по данному факту расследуется уголовное дело по пункту 2 части 4 статьи 189 УК РК ("Хищение в особо крупном размере). ​Наказание предусматривает от семи до 12 лет лишения свободы).

С санкции суда органом следствия взят под стражу руководитель отдела строительства.

​Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.