Главу Минздрава Кыргызстана задержали по делу о коррупции при закупке вакцин от коронавируса

Фото: prokuror.kg

Главу Минздрава задержали в Кыргызстане по подозрению в коррупции при закупке вакцин от коронавируса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры КР.

В сообщении надзорного ведомства уточняется, что с декабря 2020 по сентябрь 2021 года Кыргызстан получил 451 560 доз вакцин в качестве гуманитарной помощи от организаций России, Китая, Азербайджана и Казахстана.

"Кроме того, в рамках договоренности с президентами Китая и России стране было выделено 6 миллионов доз вакцин в качестве гумпомощи. По личному указанию министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева в апреле, июне, июле и сентябре 2021 года от иностранных частных компаний поступило 1,581 миллиарда сомов. Безосновательно было куплено 2,460 миллиона доз вакцины. Деньги были перечислены на офшорные счета. Из-за того, что больше 3 миллионов доз вакцины были лишними, у оставшихся препаратов заканчивается срок годности", - сообщили в Генпрокуратуре.

Государству причинен ущерб на сумму 1,581 миллиарда сомов.

Возбуждено семь уголовных день. Одно - по статье о коррупции, два - о вымогательстве взятки, четыре - по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и заключении заведомо невыгодного контракта.

Дела расследуются и в отношении других сотрудников Минздрава.

"Выявлено, что руководство Минздрава совместно с некоторыми должностными лицами грубо нарушило постановление Президента КР "О неотложных мерах по развитию системы здравоохранения" и организовало способ отмывания денег", - говорится в сообщении.

Как уточняет портал 24.kg, задержаны ещё трое должностных лиц ведомства - заместитель министра Улук-Бек Бектурганов, директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова и заведующий отделом лекарственных средств и медицинских изделий Султан Сатарбеков.