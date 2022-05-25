"Мы не должны заставлять всех выполнять требования определённых родителей" – Аймагамбетов о выпускных

О рекомендации Министерства образования и науки РК не проводить пышные выпускные высказался глава ведомства Асхат Аймагамбетов, передаёт BaigeNews.kz.

"Министерство в этом году рекомендовало не собирать подарки, проводить мероприятия в стенах школ, и специально не нанимать никаких аниматоров. Ежегодно очень много жалоб, потому что в классе разные категории детей. Некоторые родители начинают инициировать, говорят: "Мы хотим собрать по столько-то, хотим такой ресторан". Другие хотят другой ресторан. А не у всех есть для этого возможности. Поэтому, я считаю, что здесь мы не должны заставлять всех выполнять требования определённой части родителей. Но когда они завершат год, получат аттестаты - это уже вопрос, который будет решаться самими родителями", - сказал Асхат Аймагамбетов.