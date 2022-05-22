Глава Минздрава выразила соболезнования семьям погибших в шымкентском роддоме

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О трагедии в шымкентском роддоме высказалась министр здравоохранения Ажар Гиният, передаёт BaigeNews.kz.

"Выражаю глубокие соболезнования жертвам трагического происшествия в областном перинатальном центре в Шымкенте. К этому времени ситуация находится под контролем министерства здравоохранения. Принимаются все меры для лечения пострадавших в медицинских организациях города в стационарных условиях", - сообщила министр.

Она уточнила, что в экстренном порядке осуществляется работа по организации и изменению маршрутизации беременных и новорождённых по Туркестанской области. Готовится приказ о временной регионализации Управления здравоохранения Туркестанской области, создан рабочий штаб в областной клинической больнице во главе с заместителем акима региона.

На место происшествия выехал руководитель департамента охраны здоровья матери и ребенка Минздрава РК.



Напомним, взрыв произошёл 21 мая в здании частной аптеки, расположенной рядом с областным перинатальным центром №1 в Шымкенте. В тот момент в роддоме находилось 189 пациентов и 65 сотрудников.



Погибли три человека - сторож, младенец и рабочий.



От взрывной волны пострадал пятиэтажный жилой дом. Основной удар пришёлся на квартиру на последнем этаже.



По факту взрыва начато досудебное расследование.

