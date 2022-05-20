Глава Минэкологии рассказал Токаеву о разработке нового Водного кодекса

Глава государства принял министра экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешева, передаёт BaigeNews.kz
со ссылкой на сайт
Акорды.
Президент заслушал отчет об основных итогах деятельности министерства за первый квартал текущего года и планах на предстоящий период. Министр рассказал о принимаемых мерах по улучшению экологической ситуации в стране.
По его словам, в соответствии с нормами нового Экологического кодекса был проведён технологический аудит 83-х крупных компаний, что позволило оценить их готовность к переходу на новые технологии до 2025 года. Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с реализацией национального проекта "Жасыл Казахстан" и региональных дорожных карт по решению экологических проблем.
Главе государства также было доложено о состоянии геологической отрасли и работе по созданию Национальной геологической службы. Кроме того, президента проинформировали о состоянии водохозяйственной инфраструктуры, проведении вегетационного периода, разработке нового Водного кодекса, а также о состоянии лесного хозяйства и животного мира.
По итогам встречи глава государства поставил перед министерством ряд конкретных задач по решению экологических проблем, улучшению водохозяйственной инфраструктуры и развитию геологической отрасли.