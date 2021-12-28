Глава МИИР пообещал снижение цен на жилье в Казахстане

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О планах по стабилизации цен на недвижимость рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов в кулуарах Правительства, передает BaigeNews.kz.

"Снижение будет. И мы над этим работаем, и я как министр работаю над этим. То, что мыльный пузырь раздувается, когда искусственный интеллект поднимает цену после каждой проданной квартиры у некоторых компаний – это неправильный подход. Дело в том, что мы сегодня рассматриваем полный комплекс мер вместе с антимонопольным комитетом, и мы прекрасно знаем и через госэкспертизу, через наши исследовательские институты сколько стоит квадратный метр", - заявил министр.

Он отметил, что ведомство делало аналитику по стоимости каждого квадратного метра в этом году. По его словам, самую большую роль в завышенной стоимости играют спекулятивные действия некоторых больших игроков на рынке недвижимости. Причем некоторые компании накручивать стоимость в два раза.

Напомним, ранее на заседании в Правительстве Бейбут Атамкулов рассказал, что более ста миллионов квадратных метров жилья планируют построить в Казахстане до 2025 года.



