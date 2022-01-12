Глава кабмина Кыргызстана пожелал Казахстану восстановления стабильности

Фото: primeminister.kz

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел телефонный разговор с председателем кабинета министров Кыргызской Республики Акылбеком Жапаровым, передает BaigeNews.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Сообщается, что Акылбек Жапаров поздравил Алихана Смаилова с назначением на пост премьер-министра Республики Казахстан. Глава кабмина Кыргызстана также пожелал скорейшего восстановления стабильности в РК и успешного решения задач социально-экономического развития страны.

Стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению стратегического партнерства.

"Правительство Казахстана остается твердо приверженным курсу на углубление стратегического партнерства с братской Кыргызской Республикой", — сказал Алихан Смаилов.

Сообщается также, что в телефонном разговоре были обсуждены вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества.