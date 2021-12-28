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Глава государства прибыл в Санкт-Петербург | BaigeNews.kz 28 декабря, 14:33
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Фото: Берик Уали/facebook.com

Глава государства прибыл в Санкт-Петербург

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Санкт-Петербург. Об этом в Facebook рассказал пресс-секретарь Главы государства, передает BaigeNews.kz.

Сообщается, что Токаев приехал в Санкт-Петергбург для участия в традиционной неформальной встрече глав государств стран-участников Содружества Независимых Государств.

На встрече лидеры СНГ обсудят итоги проделанной совместной работы в рамках Содружества, перспективы развития многостороннего взаимодействия и повышения эффективности деятельности Организации. Также планируется рассмотрение актуальных вопросов международной и региональной повестки дня.


Фото: Берик Уали/facebook.com

#Президент Казахстана #Касым-Жомарт Токаев #Акорда #СНГ #международное сотрудничество
28 декабря, 14:33
2204
Журналист

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