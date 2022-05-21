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Глава государства подписал Закон "О биологической безопасности РК" | BaigeNews.kz 21 мая, 17:58
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Фото: иллюстративное

Глава государства подписал Закон "О биологической безопасности РК"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О биологической безопасности Республики Казахстан", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой пресс-службу Акорды.

Также Главой государства подписал Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам биологической безопасности".

Текст Закона публикуется в печати.

Документ был разработан по поручению Президента, основная его цель − раннее выявление, предотвращение и профилактика биологических угроз. В законе выделены основные биологические угрозы, включая:

  • природные очаги особо опасных инфекций (очаги особо опасных инфекций распространены на половине территории страны, в том числе чума (территория 10 областей), туляремия (12 областей), геморрагические лихорадки (четыре области и Шымкент), 1795 стационарно неблагополучных по сибирской язве пунктов);

  • завоз опасных инфекций;

  • нарушение требований при работе с патогенными биоагентами;

  • воздействие на источники повышенной опасности в результате чрезвычайных ситуаций и актов терроризма;

  • недостаток квалифицированных кадров в области биобезопасности.

На реализацию законопроекта одобрены расходы на 2022-2024 годы в размере порядка 25,5 миллиарда тенге, включая соцзащиту профильных сотрудников, дооснащение государственной лабораторной базы, создание и ведение единой госинформсистемы в области биобезопасности, содержание коллекций микроорганизмов.


#биобезопасность #закон
21 мая, 17:58
2188
Журналист

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