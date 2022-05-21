Глава государства подписал Закон "О биологической безопасности РК"

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О биологической безопасности Республики Казахстан", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой пресс-службу Акорды

Также Главой государства подписал Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам биологической безопасности".

Текст Закона публикуется в печати.

Документ был разработан по поручению Президента, основная его цель − раннее выявление, предотвращение и профилактика биологических угроз. В законе выделены основные биологические угрозы, включая:

природные очаги особо опасных инфекций (очаги особо опасных инфекций распространены на половине территории страны, в том числе чума (территория 10 областей), туляремия (12 областей), геморрагические лихорадки (четыре области и Шымкент), 1795 стационарно неблагополучных по сибирской язве пунктов);

завоз опасных инфекций;

нарушение требований при работе с патогенными биоагентами;

воздействие на источники повышенной опасности в результате чрезвычайных ситуаций и актов терроризма;

недостаток квалифицированных кадров в области биобезопасности.

На реализацию законопроекта одобрены расходы на 2022-2024 годы в размере порядка 25,5 миллиарда тенге, включая соцзащиту профильных сотрудников, дооснащение государственной лабораторной базы, создание и ведение единой госинформсистемы в области биобезопасности, содержание коллекций микроорганизмов.