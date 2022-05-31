Глава государства почтил память жертв политических репрессий и голода

Президент РК Касым-Жомарт Токаев почтил память жертв политических репрессий и голода, передаёт BaigeNews.kz.

"Глава государства посетил мечеть Хазрет Султан, где была прочитана поминальная молитва в память о жертвах репрессий и голода", — рассказали в пресс-службе президента РК.

Фото пресс-службы президента РК

Глава государства также принял участие в церемонии возложения венков к монументальному комплексу "1932-1933 жылдардағы ашаршылық құрбандарына тағзым" в Нур-Султане. Президент возложил цветы и почтил минутой молчания память погибших в период политических репрессий и голода. В числе участников и гостей церемонии были родные и близкие жертв трагической эпохи.

Фото пресс-службы президента РК

Напомним, 31 мая в Казахстане отмечается День памяти жертв политических репрессий и голода 1931-1933 годов.