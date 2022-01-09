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Гипермаркет "Метро" приостановил работу в Алматы | BaigeNews.kz 9 января, 15:02
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Гипермаркет "Метро" приостановил работу в Алматы

Гипермаркет "Метро" в городе Алматы принял решение временно приостановить работу из соображений безопасности, передает корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли.

Напомним, сегодня утром стало известно, что несколько супермаркетов Алматы возобновили свою работу по сокращенному графику.

"На сегодня открыты 28 филиалов супермаркетов сетей Magnum, "Тоймарт" и Small. Запасы продовольствия в торговых объектах, на складах поставщиков и дистрибьюторов – в достаточном объеме. Приняты меры для обеспечения безопасности. График работы в торговых сетях установлен с 09.00 до 18.00 на ближайшие два дня", - сказали в пресс-службе управления предпринимательства и инвестиций города Алматы.

Кроме того, стало известно, что 9 января торговая сеть Magnum откроет 40 магазинов с графиком работы – с 9.00 до 18.00.



#беспорядки в Алматы
9 января, 15:02
20811
Юлия Тен Журналист

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