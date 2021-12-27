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Генсек ООН призвал готовиться к следующему кризису в здравоохранении | BaigeNews.kz 27 декабря, 09:36
1996
Фото: freepik.com

Генсек ООН призвал готовиться к следующему кризису в здравоохранении

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что коронавирус не станет последней пандемией, с которой столкнется человечество. В Twitter генсек написал, что нужно готовиться к следующему кризису в здравоохранении, передает BaigeNews.kz.

"COVID-19 не будет последней пандемией, с которой столкнется человечество. Реагируя на этот кризис в области здравоохранения, нам нужно готовиться к следующему", — отметил Антониу Гутерреш.

Следует отметить, что генсек ООН написал пост в Международный день противоэпидемической готовности — 27 декабря. Генеральная ассамблея ООН провозгласила его в ноябре 2020 года.

"В этот Международный день готовности к эпидемиям давайте уделим этому вопросу то внимание, внимание и инвестиции, которых он заслуживает", — заключил Гутерреш.


#ООН #коронавирус #карантин #здравоохранение #кризис
27 декабря, 09:36
1996
Журналист

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