Генпрокуратура напомнила казахстанцам о Дне тишины перед референдумом

Фото: Бауыржан Жуасбаев

Заместитель генерального прокурора РК Булат Дембаев предупредил казахстанцев о запрете на агитацию перед референдумом (4 июня) и в день самого голосования (5 июня), передаёт BaigeNews.kz.

В полночь 4 июня завершается агитация в соответствии с Конституционным законом "О республиканском референдуме" и постановлением Центральной комиссии референдума.

"Данная агитация, в том числе сопряженная с опубликованием результатов опросов общественного мнения или прогнозов результатов референдума, запрещена в предшествующий день и в день проведения референдума, то есть 4 и 5 июня (п.4 ст.7 Конституционного закона). В случае проведения агитации в эти дни наступает ответственность по статье 102 Кодекса РК об административных правонарушениях (КоАП). Обращаем также внимание, что голосование два или более раза или за другого избирателя либо выдача членом участковой комиссии референдума гражданам бюллетеней для голосования в целях предоставления им возможности голосования за других лиц влечет ответственность по статьям 108 и 110 КоАП. В соответствии с Конституцией (ст.83) органы прокуратуры обеспечивают высший надзор за соблюдением законности на всех стадиях подготовки и проведения референдума", — подчеркнул Булат Дембаев.

С учётом изложенного, Генпрокуратура, для обеспечения законности и предупреждения правонарушений, призывает граждан, общественные объединения и средства массовой информации строго соблюдать действующее законодательство.