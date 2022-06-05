На участке, где голосовал Назарбаев, подсчитали бюллетени

Участок номер 115 в Нур-Султане завершил свою работу.

Как уже стало известно, в Казахстане завершилось голосование на референдуме. Последними на участке номер 115 в государственном театре оперы и балеты "Астана Опера" проголосовала семья Боранбаевых, передаёт BaigeNews.kz.

По словам заместителя председателя участковой комиссии референдума номер 115 в государственном театре оперы и балеты "Астана Опера" Лязат Таукеновой, общее число бюллетеней на этом участке было 5 837.

Приняли участие в референдуме за весь день 1868 человек.

"Неиспользованных бюллетеней 3 979, а проголосовавших из общего числа — 1 868. Общее же число бюллетеней — 5 837", — сказала она.

Участок закрыли ровно в 20:00. Последними на данном участке проголосовала семья Боранбаевых.

"Мы планировали прийти в обед, но не смогли, решили приехать чуть позже и отдать свой голос за изменения, как мне кажется, в лучшую сторону. Мы поддерживаем политику Токаева", — сказали они.

Нурсултан Назарбаев утром проголосовал в Нур-Султане на избирательном участке в театре "Астана Опера". Ранее Елбасы прокомментировал предлагаемые в Конституцию поправки относительно его статуса. Он отметил, что передал пост главы государства Касым-Жомарту Токаеву и в последующем "всячески поддерживал его действия по реформированию и дальнейшему развитию нашей страны".

В воскресенье в Казахстане состоялся республиканский референдум по поправкам в Конституцию. Граждане республики ответили на единственный вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию, изложенные в проекте Закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию, опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года".

Референдум закрепит окончательный переход Казахстана от суперпрезидентской формы правления к президентской в рамках плана политических реформ, предложенного Токаевым. Предполагается сократить участие президента в формировании верхней палаты парламента, ограничить его влияние на местные представительные и исполнительные органы, установить запрет на его членство в политических партиях на период президентства.

Кроме того, из Конституции исключаются упоминания о статусе, полномочиях и привилегиях первого президента.