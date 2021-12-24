Гала-концерт областного смотра "Ақмола жұлдыздары" прошел в Кокшетау

В Кокшетау состоялся гала-концерт областного смотра самодеятельного народного творчества "Ақмола жұлдыздары". Победителей наградили ценными призами, в том числе автомобилями, передает корреспондент BaigeNews.kz
.
Победителей определяли в трех группах. Первая — города областного значения. Вторая — районы, центры которых — города. Третья — районы, центры которых села.
В первой Гран-при и главный приз автомобиль марки Lada granta присудили Кокшетау. Первое — Степногорск, второе — Косшы.
Во второй группе Гран-при у Ерейментауского района, первое — Бурабайского, второе — Аккольского и Жаркаинского, третье — Есильского и Атбасарского.
В третьей: главный приз завоевал Сандыктауский район, диплом первой степени — Зерендинский, второй — Целиноградский и Егиндыкольский, третьей — Коргалжынский и Жаксынский.
В качестве призов — бытовая и оргтехника. Астраханский, Аршалынский, Биржан сал, Буландынский и Шортандинский районы наградили дипломами за активное участие.
К участникам "Ақмола жұлдыздары" обратился аким Акмолинской области Ермек Маржкипаев. Глава региона отметил: каждый год, по итогам смотра народного творчества, выявляются новые таланты. Благодаря этому проекту, они получают путевку на большую сцену.
"Многие из них достойно представляют нашу Акмолинскую землю на мировых подмостках профессионального искусства. Это ведущие солисты театра "Астана Опера" Салтанат Ахметова и Талгат Галеев, солист знаменитого "Мариинского театра" в Санкт-Петербурге Ольга Спицина и Дмитрий Федоров, победитель республиканского конкурса "Қазақстан дауысы" Муратбек Хайролда, лауреат международных Олжас Сабижан, солисты Акмолинской филармонии Фархат Сагымбай и Эльмира Камарницкая", — уточнил Маржикпаев.
За уходящий год самодеятельные творческие коллективы Акмолинской области приняли участие в более ста международных, республиканских конкурсах и завоевали 54 Гран-при. В ходе нынешнего смотра "Ақмола жұлдыздары" выявлены имена новых 83 солистов-исполнителей и 178 творческих коллективов.
Более 600 народных умельцев представили 3 200 разножанровых работ.
"Высокий статус культуры — признак самостоятельности государства. И какой бы критической ни была экономическая или политическая ситуация, сфера культуры всегда должна находить должную поддержку со стороны государства. За 30 лет Независимости в Акмолинской области открыто 123 библиотеки, 107 клубов, домов и дворцов культуры и семь музеев", — сказал аким.
Отметим, сегодня в акмолинском регионе действуют 248 клубов, 370 библиотек, 11 музеев, два театра, областная филармония имени Үкілі Ыбырая, центры народного творчества и историко-культурного наследия.
Только за последние три года отремонтированы 85 объектов культуры на 3 миллиарда тенге. В 2022-м планируется отремонтировать 16 объектов культуры в 11-ти регионах на общую сумму 1,3 млрд тенге.
Это дома культуры, сельские клубы, музеи и парки в Аккольском, Аршалынском, АстраханскомАтбасарском, Егиндыкольском, Ерейментауском, Жаксынском, Жаркаинском, Зерендинском, Коргалжынском районах и городе Степногорске.