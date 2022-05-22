Футболист Артём Дзюба в костюме Дэдпула объявил об уходе из "Зенита"

Нападающий Артём Дзюба покидает футбольный клуб "Зенит". Об этом сам 33-летний футболист сообщил в своих социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz

Причём сделал он это, переодевшись в костюм супергероя Дэдпула.

"Спасибо руководству клуба за то, что когда-то дали мне шанс. Надеюсь, я, чёрт побери, не подвёл вас. Спасибо и Питеру. Я правда полюбил этот город, и он навсегда застрял в моём сердечке. (…) Пора двигаться дальше. Супергероя ждут новые приключения. Увидимся", — заявил Дзюба.

Артём Дзюба выступал за "Зенит" с июля 2015-го, куда он перешёл из "Спартака". В петербургском клубе он четыре раза становился чемпионом России. В нынешнем розыгрыше российской премьер-лиги нападающий сыграл в 25 матчах, забив 11 голов и отдав семь результативных передач.