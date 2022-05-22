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Фото катающейся на американских горках 82-летней королевы Дании появились в Сети | BaigeNews.kz 22 мая, 15:44
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Фото: Тwitter/@Gertsroyals

Фото катающейся на американских горках 82-летней королевы Дании появились в Сети

Королева Дании Маргрете II в рамках мероприятий по случаю 50-летия своего правления посетила копенгагенский парк развлечений Тиволи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DR.

В парке 82-летняя королева прокатилась на американских горках в компании директора парка Сюзанны Мерт, а также на аттракционе под названием "Летающий чемодан".



Посещение аттракционов было неофициальной развлекательной частью посещения парка Тиволи для Маргрете II.


В официальную программу был включен балет Театра пантомимы и почётная посадка дерева. Ансамбль парка по случаю визита королевы сыграл написанный специально по случаю 50-летия её правления марш.

В заключительной части тура королева приняла участие в чаепитии в компании примерно 100 гостей.

Маргрете II смогла занять трон, благодаря принятому в 1953 году в Дании закону, разрешившему женщинам наследовать престол. Она правит Данией с 1972 года.

#жизнь
22 мая, 15:44
5421
Журналист

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