Фонд стал казначейством министерства здравоохранения – депутаты раскритиковали работу ФСМС

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3,8 миллиона казахстанцев остаются невовлечёнными в систему обязательного медицинского страхования. При этом участие граждан в ОСМС за последний год снизилось на 2,7 процента. Об этом в своём депутатском запросе премьер-министру заявила мажилисмен Джамиля Нурманбетова, передаёт BaigeNews.kz.

Поводом для депутатского запроса стали многократные обращения казахстанцев по вопросам повышения качества и доступности медицинской помощи.

"При запуске в 2017 году системы обязательного социального медицинского страхования нас заверили, что, независимо от величины платежей, каждый застрахованный получит полный пакет медицинской помощи в том объёме, в котором он нуждается. В системе здравоохранения, несмотря на увеличение финансовых потоков, по-прежнему имеет место длительное ожидание консультативно-диагностических услуг и плановой госпитализации, а также сохраняется острый дефицит узких специалистов, отсутствие необходимого медицинского оборудования", – отметила Джамиля Нурманбетова.

Даже постоянная уплата взносов и подтверждение статуса застрахованного, по словам депутата, не гарантирует того, что гражданин получит медпомощь по принципу "здесь и сейчас". Всё больше проблема усугубляется элементарным отсутствием интеграции медицинских информационных систем между медорганизациями, не говоря уже об их интеграции с информационными системами других госорганов. В результате процесс движения средств в здравоохранении происходит с большой долей ручного управления.

"Особую озабоченность вызывает неполный охват населения ОСМС. Участниками медицинского страхования являются всего 15,5 миллиона человек, 60 процентов которых составляют льготные категории граждан, взносы за которых платит государство. Не вовлечёнными остаются 3,8 миллиона казахстанцев! При этом процент участия граждан в ОСМС за последний год снизилось на 2,7 процента. Это ещё раз подтверждает, что так называемые самозанятые остаются в скрытой занятости, не уплачивая как налоги, так и обязательные платежи. Здоровье этих граждан находится под постоянной угрозой, поскольку они за медпомощью обращаются только в экстренных случаях", – сказала Джамиля Нурманбетова.

Она заявила, что контроль за полнотой и своевременностью уплаты медицинских взносов возложен на органы государственных доходов, которые к этому вопросу относятся "спустя рукава". Также имеет место низкая эффективность управления средствами фонда.

"Сегодня фонд, помимо администрирования пакета медуслуг в рамках ОСМС, является администратором пакета медуслуг по ГОБМП. Это привело к тому, что большинство управлений здравоохранения регионов самоотстранились в вопросах правильной организации медицинской помощи. Фонд буквально погряз в платежах, отчётах, разбирательствах и прочих несвойственных ему функциях, став своего рода казначейством министерства здравоохранения. Все деньги распределяет ФСМС, он же оценивает качество услуг, он же принимает претензии. Тогда как его ключевая роль заключается в расширении перечня медуслуг и повышении их качества", – считают депутаты.

Депутаты фракции AMANAT считают необходимым в кратчайшие сроки: