Фонд "Қазақстан халқына" оплатит студентам обучение в вузах

Претендовать на оплату смогут выпускники сельских школ, дети из малообеспеченных семей, а также те, кто испытывает сложности с оплатой обучения.
Фонд "Қазақстан халқына" поможет молодым казахстанцам оплатить обучение в высших учебных заведениях, передает корреспондент BaigeNews.kz
. Об этом сообщил председатель фонда Болат Жамишев.
"На сегодня поступило около 1,5 тысячи заявок от молодых людей, студентов, которые имеют большие сложности с оплатой своего обучения в высших учебных заведениях. Мы думали, каким образом им помочь. Было принято решение, попечительский совет утвердил эту программу, была утверждена грантовая программа для выпускников сельских школ, из малообеспеченных семей, тех, кто испытывает сложности с оплатой обучения. Этот контингент не только связан с финансовым положением, дети сироты, дети-инвалиды, все могут претендовать на этот грант. Выделяется по три гранта на каждый вуз, который с министерством образования работает по грантовым программам за счёт бюджета. Абитуриент должен как минимум набрать достаточный балл для получения государственного гранта, но в силу того, что желающих больше чем, государственных грантов, то в этом случае для тех, кто соответствует всем критериям, которые мы отрабатываем в настоящее время, они имеют право получить этот грант", - сообщил Жамишев.
В программу будут включены 85 вузов Казахстана, каждому учебному заведению выделят по три гранта от фонда "Қазақстан халқына". По словам Жамишева, уже учредены 100 стипендий для тех, кто сейчас обучается в университетах. Распределить их помогут студенческие благотворительные организации.
"Те же критерии нуждаемости, но этих кандидатов будут подбирать уже благотворительные организации, которые работают в этой сфере, и которые в общем-то известны студенческой молодежи, которые занимаются благотворительностью в сфере образования, предоставляя образовательные гранты и стипендии. Вот мы, сотрудничая с ними, будем финансировать соответствующие гранты. Вся эта информация в скором времени появится на сайте фонда", - отметил спикер.
Бюджет программы образовательных грантов на 2022 год составит 378 миллионов тенге, сообщил Болат Жамишев. Эта сумма будет ежегодно расти. В фонд "Қазақстан халқына" на сегодняшний день было спонсорами пожертвовано более 131 миллиарда тенге.