FlyArystan запустит авиарейсы из Нур-Султана в Бишкек

С 23 июня казахстанский лоукостер FlyArystan запустит рейсы Нур-Султан – Бишкек, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на сайт авиакомпании.

Рейсы будут выполнять по четвергам и понедельникам. Цена билетов составит от 19 300 тенге, однако 24-29 мая их можно будет приобрести со скидкой.

По правилам лоукостера, в цену билета помимо посадочного места входит одна единица ручной клади весом не более 5 кг и габаритами не более 56-23-36 см.

Напоминаем, что в начале мая авиакомпания открыла продажу билетов по новым внутренним направлениям из Нур-Султана в Актобе и Уральск. Помимо этого, FlyArystan совершает регулярные полеты из Нур-Султана в Кутаиси, Стамбул, Самарканд, а с июня в Ереван и Прагу.