Еще одна казахстанская авиакомпания обновила данные по своим рейсам

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Авиакомпания FlyArystan обновила данные по своим рейсам, передает BaigeNews.kz.
Сообщается, что FlyArystan выполнит следующие рейсы:
Нур-Султан-Кызылорда 12.50-13.35
Кызылорда-Нур-Султан 15.05-17.30
Нур-Султан-Шымкент 11.30-13.20
Шымкент-Нур-Султан 14.50-16.35 Нур-Султан-Кутаиси 13.30-15.15
Кутаиси-Нур-Султан 16.15-21.40.
Везде время местное.
Пассажирам, прибывающим во время действия комендантского часа, необходимо иметь при себе удостоверение личности или паспорт, а также посадочный талон для передвижения по городу.
Про рейсы SCAT можено прочитать здесь. Кроме того, есть информация по внутренним авиарейсам.
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