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  • Еще одна казахстанская авиакомпания обновила данные по своим рейсам
Еще одна казахстанская авиакомпания обновила данные по своим рейсам | BaigeNews.kz 8 января, 12:52
3102
Фото: vlast.kz

Еще одна казахстанская авиакомпания обновила данные по своим рейсам

Авиакомпания FlyArystan обновила данные по своим рейсам, передает BaigeNews.kz.

Сообщается, что FlyArystan выполнит следующие рейсы:

  • Нур-Султан-Кызылорда 12.50-13.35

  • Кызылорда-Нур-Султан 15.05-17.30

  • Нур-Султан-Шымкент 11.30-13.20

  • Шымкент-Нур-Султан 14.50-16.35 Нур-Султан-Кутаиси 13.30-15.15

  • Кутаиси-Нур-Султан 16.15-21.40.

Везде время местное.

Пассажирам, прибывающим во время действия комендантского часа, необходимо иметь при себе удостоверение личности или паспорт, а также посадочный талон для передвижения по городу.

Про рейсы SCAT можено прочитать здесь. Кроме того, есть информация по внутренним авиарейсам.


8 января, 12:52
3102
Журналист

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