Еще одна казахстанская авиакомпания обновила данные по своим рейсам

Фото: vlast.kz

Авиакомпания FlyArystan обновила данные по своим рейсам, передает BaigeNews.kz.

Сообщается, что FlyArystan выполнит следующие рейсы:

Нур-Султан-Кызылорда 12.50-13.35

Кызылорда-Нур-Султан 15.05-17.30

Нур-Султан-Шымкент 11.30-13.20

Шымкент-Нур-Султан 14.50-16.35 Нур-Султан-Кутаиси 13.30-15.15

Кутаиси-Нур-Султан 16.15-21.40.

Везде время местное.

Пассажирам, прибывающим во время действия комендантского часа, необходимо иметь при себе удостоверение личности или паспорт, а также посадочный талон для передвижения по городу.



Про рейсы SCAT можено прочитать здесь. Кроме того, есть информация по внутренним авиарейсам.



