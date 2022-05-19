Физрук обучал музыке. Грубые нарушения нашли в международном университете в Актобе

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"При профилактическом контроле также установлено, что научное руководство магистерскими диссертациями в Казахско-русском международном университете ведут преподаватели, которые не имеют ни одной научной публикации за последние пять лет. И это только небольшая часть зафиксированных нарушений", — рассказала заместитель председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Гульжан Джарасова.Фактические данные по студентам и преподавателям не соответствуют сведениям Национальной образовательной базы данных. В базе нет информации по 335 студентам и многим преподавателям.
"Результаты среза знаний обучающихся также неутешительны, 96% студентов не преодолели пороговый уровень, что свидетельствует о низком качестве образовательных услуг. К тому же вуз недостаточно обеспечен аудиторной и лабораторной базой. Площади некоторых учебных кабинетов не соответствуют санитарным требованиям", — перечислили нарушения в МОН РК.Университету дали время устранить все выявленные многочисленные нарушения. В Минобразования добавили: вместо того, чтобы устранить нарушения и улучшить качество образования, вуз тратит время на обжалование итогов проверок. Решением суда первой инстанции все административные акты Комитета признаны законными, жалоба вуза оставлена без удовлетворения.
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