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Физрук обучал музыке. Грубые нарушения нашли в международном университете в Актобе | BaigeNews.kz 19 мая, 18:14
1973
Фото: иллюстративное/nform.kz

Физрук обучал музыке. Грубые нарушения нашли в международном университете в Актобе

Грубые нарушения выявлены в работе Казахско-русского международного университета Актобе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки РК, передаёт BaigeNews.kz.

Профилактический контроль провёл Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК. Выяснилось, что вуз нарушает 32 из 46 пунктов проверочного листа.

В частности, лекции студентам актюбинского международного университета читают преподаватели, которые не соответствуют квалификационным требованиям. В вузе преподаватель с базовым образованием "Эксплуатация воздушного транспорта" преподаёт дисциплины "Инновационные технологии в дошкольном образовании" и "Теория и методика воспитательной работы в начальной школе". А преподаватель физкультуры ведёт занятия по теории и методике музыкального искусства.
"При профилактическом контроле также установлено, что научное руководство магистерскими диссертациями в Казахско-русском международном университете ведут преподаватели, которые не имеют ни одной научной публикации за последние пять лет. И это только небольшая часть зафиксированных нарушений", — рассказала заместитель председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Гульжан Джарасова.
Фактические данные по студентам и преподавателям не соответствуют сведениям Национальной образовательной базы данных. В базе нет информации по 335 студентам и многим преподавателям.

Кроме того, вуз не соблюдает требования по учебной нагрузке студентов и проведению итоговой аттестации обучающихся. Студенты бакалавриата и магистратуры не освоили в полном объёме академические кредиты.
"Результаты среза знаний обучающихся также неутешительны, 96% студентов не преодолели пороговый уровень, что свидетельствует о низком качестве образовательных услуг. К тому же вуз недостаточно обеспечен аудиторной и лабораторной базой. Площади некоторых учебных кабинетов не соответствуют санитарным требованиям", — перечислили нарушения в МОН РК.
Университету дали время устранить все выявленные многочисленные нарушения. В Минобразования добавили: вместо того, чтобы устранить нарушения и улучшить качество образования, вуз тратит время на обжалование итогов проверок. Решением суда первой инстанции все административные акты Комитета признаны законными, жалоба вуза оставлена без удовлетворения.

Министерство обратило внимание абитуриентов, студентов и их родителей на то, что при выборе университета необходимо ориентироваться на качество образования.
#вуз #высшее образование #Актобе #рейтинг вузов #МОН РК
19 мая, 18:14
1973
Журналист

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