Фирмы-однодневки в госзакупках не участвуют - вице-министр финансов

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"Введено квалификационное требование о финансовой устойчивости потенциального поставщика, которое определяется автоматически на основе сведений органов госдоходов по четырём параметрам: это доходы, налоги, фонд оплаты труда и основные средства. Введение понятия финансовой устойчивости обеспечивает участие в госзакупках компаний только с хорошей репутацией, имеющих соответствующую налоговую нагрузку, а также достаточные материальные и трудовые ресурсы. Таким образом проблемные компании и фирмы-однодневки на сегодняшний день в закупках уже не участвуют", - отметил он.

"Устранение этих оснований для прямого заключения контрактов сократит один источник ещё на 50 или 20 процентов от общего объёма закупок. Кроме того, в целях необоснованного использования одного источника с 2019 года на портале госзакупок установлен ОФЗ, что не позволяет заключать договор из одного источника в случаях, не предусмотренных законодательством", - сообщил Кенбеил.

"Обеспечена максимальная прозрачность и открытость госзакупок через автоматизацию бизнес-процессов. 100 процентов госзакупок и их процедуры, начиная от планирования, заканчивая оплатой, переведены на электронный формат. Внедрён камеральный контроль, который осуществляется в онлайн-режиме без посещения объекта проверки. Также обеспечен полный доступ правоохранительным органам. Полная автоматизация открыла доступ общественности ко всем процедурам госзакупок, в том числе к процессу обжалования и контроля", - сказал он.

Система госзакупок стала прозрачнее и более защищенной от коррупции, передаёт корреспондент BaigeNews.kz. Об этом сообщил вице-министр финансов Даурен Кенбеил на брифинге в СЦК. Он рассказал про ряд изменений в процедуре проведения тендеров.По его словам, с 2015 по 2021 годы доля закупок из одного источника по прямым договорам снизилась с 64 до 39 процентов. Он напомнил, что 15 ноября 2021 года был принят закон о сокращении четырёх оснований для заключения прямого договора из единственного источника о государственных закупках. Теперь есть ответственность первых менеджеров заказчика за закупку из одного источника, сказал вице-министр.Кроме того, отметил спикер, 100 процентов госзакупок и их процедуры переведены в электронный формат, что повышает прозрачность системы.