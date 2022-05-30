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Финны стали чемпионами мира по хоккею-2022 | BaigeNews.kz 30 мая, 02:36
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Финны стали чемпионами мира по хоккею-2022

Сборная Финляндии обыграла команду Канады и стала победителем чемпионата мира по хоккею, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Встреча действующих олимпийских чемпионов с канадцами завершилась в овертайме со счетом 4:3.

В составе победителей отметились Йоэль Армиа и оформивший дубль Микаэль Гранлунд. Победная шайба на счету Сакари Маннинена.


В сборной Канады ворота соперника поразили Дилан Козенсн, Зак Уайтклауд и Макс Комтуа.


Бронзовым призером чемпионата-2022 стала сборная Чехии. Она оказалась сильнее соперников из США. Итог встречи - 8:4.

#хоккей #спорт #чемпионат мира #Финляндия
30 мая, 02:36
3298
Журналист

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