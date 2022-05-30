Финны стали чемпионами мира по хоккею-2022

Лента новостей
Сборная Финляндии обыграла команду Канады и стала победителем чемпионата мира по хоккею, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lenta.ru.
Встреча действующих олимпийских чемпионов с канадцами завершилась в овертайме со счетом 4:3.
В составе победителей отметились Йоэль Армиа и оформивший дубль Микаэль Гранлунд. Победная шайба на счету Сакари Маннинена.
В сборной Канады ворота соперника поразили Дилан Козенсн, Зак Уайтклауд и Макс Комтуа.
Бронзовым призером чемпионата-2022 стала сборная Чехии. Она оказалась сильнее соперников из США. Итог встречи - 8:4.
Hype news