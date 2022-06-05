Фейки о референдуме распространяют те, кто склонен верить в конспирологию — эксперт

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В столице на онлайн-марафоне, посвящённом референдуму по поправкам в Конституцию, эксперты обсудили проблему распространения фейков в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.



Куратор проекта StopFake Айбек Кумезбеков уверен, что фейки о референдуме распространяют те, кто склонен в конспирологии.

"Те, кто до и во время референдума по поправкам распространяли фейки – это те же самые люди, которые распространяли фейки в том числе про вакцинацию, про ковид. То есть это люди в целом приверженные конспирологическим теориям. В любых каких-либо изменениях в законодательном поле они ищут подвох и начинают использовать фейки о поправках в своих манипулятивных целях, вольно трактуют поправки в Конституцию, начинают манипулировать общественным сознанием, иногда откровенно выдумывают разного рода несуществующие статьи, международные акты и прочее", — сказал эксперт.

Бороться, по его мнению, здесь можно двумя способами.

"Во-первых, важно не создавать прецедентов, чтобы у людей не терялось доверие в первую очередь к официальным органам власти, чтобы информация, которая выдаётся госорганами, соответствовала действительности. И чтобы не было такого, чтобы властям приходилось забирать свои слова обратно. Это доверие нужно завоёвывать", — сказал Кумезбеков.

Со стороны же общества необходимо критическое мышление, уверен эксперт.

"Но, к сожалению, потоки информации, в которых мы сейчас живём, зачастую просто невозможно отфильтровать. Даже сегодня мы стали свидетелями якобы вбросов бюллетеней на выборах. Один из них оказался 2009 года и вообще был связан с Кыргызстаном. Этот фейк активно распространялся", — рассказал спикер.

Депутат Мажилиса Гани Ташкараев считает, что в Казахстане нужен закон о фейках.

"Проблема фейков типична для XXI века. Поэтому первая задача для нашего населения — мы должны уметь различать фейк от правды. Некоторые наши соседние страны уже приняли закон о фейках. Я считаю, это большое достижение, потому что этой ситуацией должно заниматься государство. Наша страна тоже должна заняться этим вопросом, мы должны тоже принять закон о фейках. Ведь фейки — это массовая манипуляция людьми. Люди зачастую ведутся на информацию, которая написана ярко, скандально, хотя это и неправда", — сказал Ташкараев.