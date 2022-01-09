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Фейк о захвате биолаборатории под Алматы распространяют в соцсетях | BaigeNews.kz 9 января, 11:37
3621
Фото: limib.kz

Фейк о захвате биолаборатории под Алматы распространяют в соцсетях

В соцсетях распространяется фейковая информация о захвате биолаборатории под Алматы, передает корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz

Фейковое сообщение рассылается в социальных сетях и мессенджерах: "Неизвестные захватили военную биолабораторию под Алматы".

В фейковой рассылке говорится, что около объекта работают специалисты в костюмах химзащиты, следовательно, могли произойти утечка опасных патогенов.

"Это неправда. Объект находится под охраной", - сообщили в Министерстве здравоохранения РК.
#беспорядки в Алматы
9 января, 11:37
3621
Юлия Тен Журналист

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