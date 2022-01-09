Фейк о захвате биолаборатории под Алматы распространяют в соцсетях

В соцсетях распространяется фейковая информация о захвате биолаборатории под Алматы, передает корреспондент BaigeNews.kz
со ссылкой на coronavirus2020.kz
Фейковое сообщение рассылается в социальных сетях и мессенджерах: "Неизвестные захватили военную биолабораторию под Алматы".
В фейковой рассылке говорится, что около объекта работают специалисты в костюмах химзащиты, следовательно, могли произойти утечка опасных патогенов.
"Это неправда. Объект находится под охраной", - сообщили в Министерстве здравоохранения РК.