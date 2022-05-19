Фейк о гарантии всей семье Назарбаева неприкосновенности рассылают казахстанцы

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В Telegram-чатах распространяется информация о том, что в ходе республиканского референдума, который пройдет 5 июня, будут приняты поправки, гарантирующие неприкосновенность всем членам семьи Нурсултана Назарбаева и позволяющие их пожизненное содержание за счет налогов граждан, передает BaigeNews.kz со ссылкой на StopFake.

Информацию опровергли в министерстве юстиции.

"Согласно проекту поправок в Конституцию касательно статуса первого президента предлагается внести три поправки:

исключить часть 2 пункта 5 статьи 42, согласно которой на первого президента не распространяется ограничение в части избрания на пост президента одного и того же лица более двух раз подряд;

исключить пункт 4 статьи 46, который сейчас устанавливает, что статус и полномочия первого президента Казахстана определяются Конституцией и конституционным законом.

Правовой статус первого президента в настоящее время регулируется отдельным конституционным законом "О Первом Президенте Республики Казахстан — Елбасы". Неприкосновенность имущества, принадлежащего на праве частной собственности первому президенту и совместно проживающим с ним членам его семьи установлена указанным конституционным законом.

В случае исключения указанной нормы из Конституции для приведения законодательства Республики Казахстан в соответствие с нормами Конституции данный закон необходимо будет поставить на утрату", — сообщили в министерстве.

Также референдум предлагает исключить упоминание первого президента из пункта 2 статьи 91 Конституции.

"Таким образом, в соответствии с пунктом 2 статьи 91 Конституции установленные Конституцией независимость государства, унитарность и территориальная целостность республики, форма ее правления, а также основополагающие принципы деятельности республики, заложенные основателем независимого Казахстана, первым президентом Республики Казахстан – Елбасы, и его статус являются неизменными.

Указанные положения касательно статуса первого президента предложено исключить.

Резюмируя вышесказанное, сообщаем, что проект поправок в Конституцию не предполагает предоставление новых гарантий первому президенту Республики Казахстан и его семье. Напротив, проект закона о внесении изменений в Конституцию предлагает исключить все нормы касательно статуса первого президента", — пояснили в министерстве.