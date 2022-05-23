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Фестиваль автомотоспорта прошёл в Алматы | BaigeNews.kz 23 мая, 10:45
4248
Фото: акимат Алматы

Фестиваль автомотоспорта прошёл в Алматы

Фестиваль автомотоспорта GT AUTO FEST прошёл в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал акимата города.

На автошоу выступили лучшие автоспортсмены дрифт-команд, а гостей развлекали диджеи и звёзды казахстанской эстрады.

Любители тюнинга смогли презентовать свои эксклюзивные автомобили и поучаствовать в конкурсе. Всего в шоу приняли участие более 100 различных автомашин.


Фото: пресс-служба акимата Алматы


Фото: пресс-служба акимата Алматы


Фото: пресс-служба акимата Алматы


Фото: пресс-служба акимата Алматы


#фестиваль #акимат Нур-Султана #культура
23 мая, 10:45
4248
Журналист

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