Фестиваль автомотоспорта прошёл в Алматы

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Фестиваль автомотоспорта GT AUTO FEST прошёл в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал акимата города.
На автошоу выступили лучшие автоспортсмены дрифт-команд, а гостей развлекали диджеи и звёзды казахстанской эстрады.
Любители тюнинга смогли презентовать свои эксклюзивные автомобили и поучаствовать в конкурсе. Всего в шоу приняли участие более 100 различных автомашин.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Фото: пресс-служба акимата Алматы
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