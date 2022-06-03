Фермеры РК просят запустить льготную программу лизингового кредитования сельхозтехники

Фермеры Казахстана жалуются на снижение активности лизинговых программ по обновлению парка тракторов и комбайнов, передаёт BaigeNews.kz
со ссылкой на Ассоциацию фермеров.
Об этом шла речь на республиканском онлайн-совещании аграриев и машиностроителей страны, которые собрались для обсуждения текущего состояния отечественного парка сельскохозяйственной техники и её реальных возможностей перед предстоящей уборочной кампанией.
Для оперативного решения озвучиваемых проблем и предложений на встречу были приглашены представители казахстанских заводов по производству сельхозтехники.
По мнению фермеров, сегодня необходимо не только сохранить имеющиеся, но и создавать новые условия для технического оснащения агропромышленного комплекса.
В качестве примера был приведён успешный опыт программы льготного автокредитования под 4 процента годовых, по которой с 16 мая одобрено порядка 10 000 заявок и выдано 1618 автомобилей.
"Однако при принятии решения по выделению средств не предусмотрены средства на обновление сельскохозяйственной техники, и казахстанские фермеры снова остались не у дел. В целях своевременной подготовки к уборочной кампании 2022 года, а также дебюрократизации процесса предлагаем запустить аналогичную льготную программу лизингового кредитования сельскохозяйственной техники", - отметили фермеры в письме-обращении.
Было озвучено, что для реализации инициативы необходимо порядка 30 миллиардов тенге для лизинга тракторов, комбайнов, навесной и прицепной техники отечественного производства под 7 процентов с пятнадцатипроцентным первоначальным взносом. Машиностроители предложение фермеров поддержали, а профильные ведомства обещали в ближайшее время изучить возможность реализации данной программы.
Согласно общим расчётам, такая программа позволит обновить 872 единицы сельскохозяйственной техники и сократить ежегодные потери и недосбор урожая.
Указывается, что уровень обновления парка сельхозтехники в Казахстане при нормативе 6-8% по итогам 2021 года выглядит так: по тракторам - 3,8%, по комбайнам - 3,3%.
По данным Министерства сельского хозяйства РК, на 1 января 2021 года парк сельхозтехники в стране составляет 147,7 тысячи тракторов и 38,1 тысячи комбайнов, а их износ равен 80%.