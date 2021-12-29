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Фанат теорий заговора убил своих детей | BaigeNews.kz 29 декабря, 00:30
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Фото: Dailymail.co.uk | Семья Мэтью Коулмана

Фанат теорий заговора убил своих детей

40-летний житель Калифорнии (США) Мэттью Тейлор Коулман застрелил двух своих детей - 2-летнего сына Калео и 10-месячную дочь Рокси, потому что решил, что у них "змеиная ДНК". Как сообщает Daily Mail, калифорниец совершил убийство детей, будучи уверен, что они превратятся в чудовищ.

Указывается, что 9 августа 2021 года он 12 раз выстрелил в дочь из ружья для подводной охоты и 17 раз в сына. Потом бросил тела детей в кустах на ранчо в Мексике и поехал домой в США, где через два дня был задержан на границе.

Обвинение просит для него смертную казнь либо пожизненное заключение со штрафом в 250 тысяч долларов. Коулман работал в калифорнийской школе серфинга. В Мексику на так называемое христианское ранчо он с женой Эбби и детьми приехал чтобы отдохнуть.

До сих пор не известно, что на него нашло, что он пошел на убийство детей. Указано, что Коулман любил теории заговора и считал себя сторонником QAnon - популярной теории заговора, считающей, что США управляет клика сатанистов-педофилов.

Недавно Коулман написал из тюрьмы письмо одному из своих друзей:

"Он действительно подавлен и безнадежен. Он наедине со своими мыслями 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Он размышляет над ошибками, которые совершил в жизни, и задается вопросом, есть ли у него шанс на искупление. Он излил свое сердце. Он просит прощения, но говорит, что теперь он там, где заслуживает", - рассказал журналистам получатель письма.

Когда Коулмана арестовали, он признался федеральным властям, что он получил видения и признаки того, что его жена обладала "ДНК змеи" и передала ее их детям. Он также сказал, что "спас мир", потому что его дети "собирались вырасти в монстров" из-за своей змеиной ДНК.


#мировые новости #жизнь #США #дети #происшествие
29 декабря, 00:30
7009
Журналист

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