Евросоюз выразил поддержку усилиям властей Казахстана

Фото: МИД РК

Глава МИД Казахстана провел телефонный разговор с Верховным представителем Евросоюза.

Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди провел телефонный разговор с Верховным представителем Евросоюза Жозепом Борреллем. Об этом BaigeNews.kz сообщили в пресс-службе МИД РК.

Сообщается, что телефонный разговор и.о. заместителя Премьер-министра – министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди с вице-президентом Европейской Комиссии — Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Борреллем состоялся по инициативе европейской стороны.

Европейский сановник был подробно проинформирован о ситуации в стране и контртеррористической операции, проводимой с участием миротворческих сил ОДКБ.

Отмечается, что Ж.Боррелль, озвучив слова поддержки усилиям властей Казахстана, выразил надежду на скорейшую стабилизацию текущей ситуации.

Ранее сообщалось, что иностранные посольства на территории Казахстана не пострадали в ходе беспорядков в стране.