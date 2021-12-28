Это не нарушение прав людей - Есмагамбетова об ограничениях граждан без "зеленого" статуса

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Глава комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Айжан Есмагамбетова прокомментировала новость о том, что с 5 января 2022 года расширяется перечень зданий, куда будут пускать людей только с "зеленым" статусом Ashyq, передает BaigeNews.kz.



Впускать в банки и ЦОНы людей только с "зеленым" статусом Ashyq предложили в Казахстане

"Наша задача сегодня состоит в том, чтобы стабильную эпидситуацию, которую мы сегодня в стране наблюдаем - сохранить. И защитить тех, кто получает услуги или посещает места массового скопления. Я не считаю это нарушением прав человека. Потому что вы, также как и я, имеете право на здоровье. Когда пересекаются права двух человек, преобладают те права, которые направлены на безопасность. Только так мы можем обеспечить безопасность и сохранить общественное здоровье", - сказала Айжан Есмагамбетова.

Напомним, Минздрав предложил впускать в торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети, спортивно-оздоровительные центры и фитнес-центры, йога-центры, караоке, бассейны, сауны, бани, банки, отделения АО "Казпочта", ЦОНы людей только с "зеленым" статусом.