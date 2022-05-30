"Это глупые попытки сорвать референдум" – Калиев о фейковой рассылке в соцсетях

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В WhatsApp распространилась фейковая рассылка о том, что грядущий референдум даст право властям отбирать у казахстанцев имущество и детей, передаёт BaigeNews.kz. Политолог и директор Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев опроверг это сообщение и посоветовал казахстанцам пропускать такие рассылки сквозь призму критического мышления.

"Возможно ли в Конституции, обновлённой или какой-то ещё отобрать у людей имущество? Неприкосновенность частной собственности гарантируется у нас Конституцией. И этот пункт изменения не затрагивают. Второй вопрос - возможно ли в Конституции забрать у людей детей? Это же абсолютно нелогично и глупо, а самое главное - зачем? Кто бы их забирал, содержал, для чего это делать? Мы не фашистское государство. Это абсолютный бред. Я думаю, те, кто составлял этот месседж, явно переусердствовали. Это немножко панический месседж, связанный с тем, что кто-то пытается отработать заказ на срыв референдума, и у него это явно не получается. И они начинают какие-то последние глупые попытки", - сказал Талгат Калиев в прямом эфире Telegram-канала Referendum2022.kz.

Талгат Калиев добавил, что "на этот раз власть власть ничего не забирает".

"Все предыдущие поправки в Конституцию были нацелены на ограничение власти народа (Мажилис, маслихат и прочее) и на укрепление власти президента. С каждым разом они (полномочия парламента, маслихатов. - прим.авт.) сокращались, люди утратили возможность баллотироваться по одномандатным округам, голосовать за конкретных людей в стране. По сути устранился институт публичной политики. Люди утратили возможность влиять на власть, на ситуацию в стране через самый главный инструмент - выборы. Ну и в силу этого утратили доверие к выборам. У нас в 90-е годы должна была сформироваться избирательная культура, которая в итоге была законсервирована. И если сегодня население склонно не доверять выборам, то это именно вследствие тех самых поправок в Конституции. И сейчас мы, наконец-то, обретаем возможность вернуть эти самые права", - сказал Талгат Калиев.

Референдум по поправкам в Конституцию состоится 5 июня.