Эти изменения выгодны не президенту, а народу - эксперт о референдуме

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"Выборы акимов со временем будут расширяться, и в 2024 году акимы районов будут полностью избираться населением. Пилотный проект уже в этом году начнётся, то есть народ сам будет определять. Это укрепление местной власти, маслихатов, укрепление власти акимов, чтобы они без оглядки на вышестоящую власть решали те проблемы, которые есть у населения. Если говорить о других системах полномочий, президент тоже передаёт власть, он теперь не может назначить председателя органов Конституционного контроля. Теперь это будет Конституционный суд, а назначение председателя КС будет согласовываться Сенатом. Это тоже будет сдерживать власть президента и председателя высшего судебного совета", - рассказал Абдрасулов.По его словам, реформы, выносимые на референдум и направленные на децентрализацию власти, позволят повысить устойчивость государства за счёт большего участия населения в управлении страной. Это позволит обеспечить более оперативную, в некоторых случаях и превентивную, реакцию исполнительной власти на меняющиеся запросы населения.
"Если посмотреть в комплексе, то вся система тех изменений, о которых мы сегодня говорим, направлена на усиление народовластия. Вы не увидите и не найдёте нормы, которые бы в какой-то степени были выгодны для президента, чтобы он сам лично укрепил свои позиции, наделил себя какими-то дополнительными полномочиями. Такого практически нет. Выгодоприобретателем от всех этих изменений будет народ", - считает эксперт.Кроме того, в Конституцию закладываются специальные нормы, что все природные богатства, недра, ресурсы принадлежат народу. Раньше это было в государственной собственности, напомнил доктор юридических наук.
"Во-первых, при принятии других законов, которые будут соответствовать Конституции, должен учитываться именно этот вопрос, то есть: вопросы распоряжения землёй, передачи в пользование, во владение. Это всё должно исходить из того, что "не государство – собственник, а народ". И от имени народа государство должно в точности соблюдать эти нормы. Если будут более серьёзные вопросы, касающиеся земли и недр, народ может решить их через референдум. Или, если гражданин посчитает, что в вопросах пользования землёй и недрами ущемляют его конституционные права, может обратиться в Конституционный суд, или к Уполномоченному по правам человека", - отметил спикер.
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