Ещё 10 тысяч платных автопарковок появятся в Нур-Султане до конца года
До конца 2022 года в Нур-Султане будет создано ещё 10 тысяч платных парковочных мест. Таковы условия договора государственно-частного партнерства, заключенного между столичным акиматом и компанией "Парковочное пространство Астаны", которое и реализует проект, передаёт BaigeNews.kz.
На сегодняшний день в столице уже действуют 5,5 тысячи парковочных мест. С 1 июня будет введено ещё 250 мест на улице Иманова. Как отметил руководитель компании "Парковочное пространство Астаны" Чингиз Досыбаев, необходимость внедрения новых платных парковочных мест обусловлена высокой загруженностью автодорог столицы и, как следствие, ростом ДТП. А платные парковки – это один из инструментов разгрузки дорог.
Как и для всего нового, для платных парковок нужно время, чтобы люди приняли это решение и привыкли платить за стоянку своего автомобиля, считает Чингиз Досыбаев. А сделать это можно, по его словам, несколькими способами. Среди них использование паркомата. Но если нет наличных денег, то через онлайн-приложение. Как оплатить парковку через паркомат или приложение, для кого предусмотрены льготы, какие виды абонементов существуют на парковки, как осуществляется контроль и начисляются штрафы? Об этом в следующем видеоматериале.