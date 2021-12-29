Еще 718 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

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В Казахстане 718 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает BaigeNews.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.
По регионам:
в Нур-Султане - 112
в Алматы - 45
в Шымкенте - 25
в Акмолинской области - 58
в Актюбинской области - 13
в Алматинской области - 5
в Атырауской области - 15
в ВКО - 40
в Жамбылской области - 19
в ЗКО - 16
в Карагандинской области - 109
в Костанайской области - 58
в Кызылординской области –1
в Мангистауской области - 4
в Павлодарской области - 99
в СКО - 94
в Туркестанской области - 5
Всего в Казахстане от коронавируса выздоровело 958 995 человек.
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