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Еще 718 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане | BaigeNews.kz 29 декабря, 08:33
1996
Фото: freepik.com

Еще 718 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

В Казахстане 718 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает BaigeNews.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.

По регионам:

  • в Нур-Султане - 112

  • в Алматы - 45

  • в Шымкенте - 25

  • в Акмолинской области - 58

  • в Актюбинской области - 13

  • в Алматинской области - 5

  • в Атырауской области - 15

  • в ВКО - 40

  • в Жамбылской области - 19

  • в ЗКО - 16

  • в Карагандинской области - 109

  • в Костанайской области - 58

  • в Кызылординской области –1

  • в Мангистауской области - 4

  • в Павлодарской области - 99

  • в СКО - 94

  • в Туркестанской области - 5

Всего в Казахстане от коронавируса выздоровело 958 995 человек.


#коронавирус #медицина #Минздрав #статистика #МВК
29 декабря, 08:33
1996
Журналист

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