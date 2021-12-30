Еще 640 человек выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане

Лента новостей
За прошедшие сутки в Казахстане 640 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает BaigeNews.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов: Нур-Султан - 90, Алматы - 44, Шымкент - 18, Акмолинская область - 61, Актюбинская область - 6, Алматинская область - 28, Атырауская область - 7, Восточно-Казахстанская область - 39, Жамбылская область - 14, Западно-Казахстанская область - 10, Карагандинская область - 100, Костанайская область - 61, Кызылординская область - 7, Мангистауская область - 3, Павлодарская область - 77, Северо-Казахстанская область - 74, Туркестанская область - 1.
Итого выздоровевших в Казахстане – 959 635 человек.
Hype news