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  • Еще 640 человек выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане
Еще 640 человек выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане | BaigeNews.kz 30 декабря, 08:45
2038
Фото: freepik.com

Еще 640 человек выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане 640 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает BaigeNews.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов: Нур-Султан - 90, Алматы - 44, Шымкент - 18, Акмолинская область - 61, Актюбинская область - 6, Алматинская область - 28, Атырауская область - 7, Восточно-Казахстанская область - 39, Жамбылская область - 14, Западно-Казахстанская область - 10, Карагандинская область - 100, Костанайская область - 61, Кызылординская область - 7, Мангистауская область - 3, Павлодарская область - 77, Северо-Казахстанская область - 74, Туркестанская область - 1.

Итого выздоровевших в Казахстане – 959 635 человек.


#коронавирус #медицина #МВК #статистика
30 декабря, 08:45
2038
Журналист

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