Еще 576 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

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За прошедшие сутки в Казахстане от коронавирусной инфекции выздоровели 576 человек, передает BaigeNews.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов: Нур-Султан - 96, Алматы - 25, Акмолинская область - 58, Алматинская область - 17, Атырауская область - 7, Восточно-Казахстанская область - 11, Жамбылская область - 11, Западно-Казахстанская область - 14, Карагандинская область - 120, Костанайская область - 39, Кызылординская область - 4, Мангистауская область - 4, Павлодарская область - 99, Северо-Казахстанская область - 68, Туркестанская область - 3.
Итого выздоровевших в Казахстане - 960 211.
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