Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


Еще 576 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане | BaigeNews.kz 31 декабря, 08:46
2753
Фото: freepik.com

Еще 576 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане от коронавирусной инфекции выздоровели 576 человек, передает BaigeNews.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов: Нур-Султан - 96, Алматы - 25, Акмолинская область - 58, Алматинская область - 17, Атырауская область - 7, Восточно-Казахстанская область - 11, Жамбылская область - 11, Западно-Казахстанская область - 14, Карагандинская область - 120, Костанайская область - 39, Кызылординская область - 4, Мангистауская область - 4, Павлодарская область - 99, Северо-Казахстанская область - 68, Туркестанская область - 3.

Итого выздоровевших в Казахстане - 960 211.


#коронавирус #МВК #статистика
31 декабря, 08:46
2753
Журналист

Рекомендуем