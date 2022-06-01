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Ермухамет Ертысбаев: НПК — за народовластие в политике | BaigeNews.kz 1 июня, 13:24
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Ермухамет Ертысбаев: НПК — за народовластие в политике

Председатель Народной партии Казахстана Ермухамет Ертысбаев прибыл с рабочим визитом в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Первым мероприятием в графике руководителя НПК стала встреча с алматинскими однопартийцами. Главной темой выступления Ертысбаева стал республиканский референдум по поправкам в Конституцию, который состоится 5 июня.
"31 мая Народная партия Казахстана организовала десятичасовой онлайн-марафон, это вклад нашей партии в поддержку референдума. В целом за этот месяц мы основательно поработали, разъясняя суть поправок и дополнений. Выезжали в регионы, проводили встречи с населением, отвечали на вопросы, выступали в СМИ и на интернет-площадках с большим охватом аудитории. И хочу отметить всенародную поддержку конституционной реформы и референдума", — сказал Ертысбаев.
Одним из подтверждений нацеленности на новый политический курс, на признаки "слышащего государства", партийный лидер назвал одобренную президентом поправку Народной партии Казахстана о том, что "земля, её недра и богатства принадлежат народу Казахстана".
"Народная партия — за народовластие в политике, народный капитализм в экономике", — сказал председатель НПК.
Члены НПК поддержали главу партии, высказав единогласное мнение, что все поправки, вносимые в Конституцию, имеют огромное значение для нашей страны, для становления Нового Казахстана.

Во время встречи Ертысбаев лично вручил партбилеты новым членам НПК, выразив надежду, что они внесут свой вклад в укрепление и развитие партии.
#референдум #поправки в Конституцию #партии
1 июня, 13:24
1474
Журналист

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