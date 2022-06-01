Ермухамет Ертысбаев: НПК — за народовластие в политике

Лента новостей
"31 мая Народная партия Казахстана организовала десятичасовой онлайн-марафон, это вклад нашей партии в поддержку референдума. В целом за этот месяц мы основательно поработали, разъясняя суть поправок и дополнений. Выезжали в регионы, проводили встречи с населением, отвечали на вопросы, выступали в СМИ и на интернет-площадках с большим охватом аудитории. И хочу отметить всенародную поддержку конституционной реформы и референдума", — сказал Ертысбаев.Одним из подтверждений нацеленности на новый политический курс, на признаки "слышащего государства", партийный лидер назвал одобренную президентом поправку Народной партии Казахстана о том, что "земля, её недра и богатства принадлежат народу Казахстана".
"Народная партия — за народовластие в политике, народный капитализм в экономике", — сказал председатель НПК.Члены НПК поддержали главу партии, высказав единогласное мнение, что все поправки, вносимые в Конституцию, имеют огромное значение для нашей страны, для становления Нового Казахстана.
Hype news