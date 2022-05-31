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Ерлан Игисинов получил должность в новостном портале "Экспресс К" | BaigeNews.kz 31 мая, 17:17
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Ерлан Игисинов получил должность в новостном портале "Экспресс К"

Столичный офис новостного портала "Экспресс К" возглавил Ерлан Игисинов, передает BaigeNews.kz.

О назначении сообщил в Facebook генеральный директор портала Александр Аксютиц.

Исигинов - известный журналист и ведущий. Трудовую карьеру начал в 18 лет ведущим на радиостанции. В 2009 году стал ведущим программы "Бетпе-Бет" на телеканале "Хабар". Работал шеф-редактором круглосуточного телеканала "Хабар 24", директором телеканала "Хабар".
С 2019 года занимал должность руководителя редакции компании Aitu-Dalа, которая специализируется на создании технологичных ресурсов и сервисов.

Его последним местом работы был пост генерального директора "Седьмого канала". В этой должности он проработал полгода.
#назначения #СМИ
31 мая, 17:17
1691
Журналист

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