Ерлан Игисинов получил должность в новостном портале "Экспресс К"

Столичный офис новостного портала "Экспресс К" возглавил Ерлан Игисинов, передает BaigeNews.kz
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О назначении сообщил в Facebook
генеральный директор портала Александр Аксютиц.
Исигинов - известный журналист и ведущий. Трудовую карьеру начал в 18 лет ведущим на радиостанции. В 2009 году стал ведущим программы "Бетпе-Бет" на телеканале "Хабар". Работал шеф-редактором круглосуточного телеканала "Хабар 24", директором телеканала "Хабар".
С 2019 года занимал должность руководителя редакции компании Aitu-Dalа, которая специализируется на создании технологичных ресурсов и сервисов.
Его последним местом работы был пост генерального директора "Седьмого канала". В этой должности он проработал полгода.