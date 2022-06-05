Эрдогана выдвинули кандидатом на президентских выборах 2023 года

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Народный альянс объединяет ПСР и Партию национального движения (ПНД).
"Кандидатом от Народного альянса будет наш президент Тайип Эрдоган. По этой теме мы окончательно определились", − сообщил Челик.
В феврале стало известно, что Эрдоган в третий раз станет кандидатом в президенты Турции. По словам главы ПНД Девлета Бахчели, нет никаких препятствий для его переизбрания.
В 2014 году турецкий лидер одержал победу на первых в Турции прямых президентских выборах. Спустя четыре года он был переизбран на досрочных выборах.
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