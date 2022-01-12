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На 41 процент выросла заболеваемость КВИ в Казахстане | BaigeNews.kz вчера, 10:00
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Фото: pixabay.com

На 41 процент выросла заболеваемость КВИ в Казахстане

Заболеваемость КВИ в Казахстане увеличилась на 41 процент. Об этом на заседании Правительства сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният, передает BaigeNews.kz.

Эпидситуация по КВИ в стране резко ухудшилась. За сутки зарегистрировано 4 810 случаев с положительным ПЦР-тестом и 79 случаев с отрицательным ПЦР. Репродуктивное число с 1 января выросло в два раза. Страна перешла в "красную зону".

"Ухудшение эпидситуации напрямую связано с установленной циркуляцией варианта коронавируса "омикрон", выраженной внутренней миграцией населения. На начало января вариант "омикрон" обнаружен в городах Алматы и Нур-Султан", - сказала глава Минздрава.

Министерство, с учетом выявления циркуляции и свойств варианта коронавируса "омикрон", обновило прогноз эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

Так, при оптимистичном сценарии: при охвате ревакцинацией до 100 процентов подлежащего населения, повсеместном соблюдении мер профилактики - до 17,5 тысяч случаев в сутки.

При реалистичном сценарии: при охвате ревакцинацией 70 процентов, частичном соблюдении мер профилактики - до 25,5 тысяч случаев в сутки.

При пессимистичном сценарии: при охвате ревакцинацией менее 40 процентов, при несоблюдении мер профилактики, среднесуточное число зарегистрированных случаев - до 40 тысяч случаев.


#эпидемиологическая ситуация #омикрон-штамм #Минздрав #коронавирус #красная зона
вчера, 10:00
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Дархан Нурумбетова Журналист

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