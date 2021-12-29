Елку желаний для бездомных животных установили в Шымкенте

Необычная елка появилась в Шымкенте. На ней рядом с украшениями висят фотографии с собаками, которым нужна помощь, передает "Хабар 24"
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Так волонтеры решили поддержать постояльцев приюта "Вторая жизнь".
Часть подарков индивидуальна: у кого-то из питомцев порвался ошейник или поводок, другим нужны лекарства или витамины.
Неравнодушные жители стали помогать животным. Сейчас в приюте находятся 89 собак.
"Елка желаний для собак из приюта — основная идея такая, что можно порадовать одну из собак в приюте. Конечно, хотелось бы больше задействовать собак, но пока получилось девять. Тут дается возможность увидеть собаку, узнать ее нужду: допустим, ошейник, витамины, поводок. И можно это приобрести", — рассказала волонтер Эмилия Ускенова.