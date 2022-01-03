"Электронная торговля газом нормализует его цену" — министр энергетики Мирзагалиев

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Значительный рост потребления при сохранении низких цен мог бы привести к "возможной потере отрасли", — считает министр.

Министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев рассказал о преимуществах электронных торгов сжиженным газом на брифинге в СЦК 3 января, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Реализация газа посредством электронных торгов создает равные и недискриминационные условия для всех участников рынка и позволяет приобретать необходимые объёмы сжиженного нефтяного газа (СНГ) напрямую у производителей.

"Переход на электронную торговлю позволяет сбалансировать цену на СНГ на основе спроса и предложения, что позволило установить привлекательные условия для производителей, и в будущем привлечь инвестиции в создание новых производственных мощностей", — сказал Магзум Мирзагалиев .

По словам министра, значительный рост потребления при сохранении низких цен привел к непривлекательности производства данного сырья для заводов-производителей и в последующем мог бы привести к "возможной потере данной отрасли".

По данным министерства, до перехода на ЭТП цена на сжиженный нефтяной газ была убыточной для производителей, так как отпускалась по цене ниже своей себестоимости.

На январь 2022 года поставщики приобрели у производителей для Мангистауской области 17 406 тонн сжиженного нефтяного газа (96,5% от выделенного по Плану поставки).

В период с 20 по 24 декабря на электронной торговой площадке (ЭТП) проведено пять торговых сессий, в ходе которых на основе спроса и предложения сформировалась цена на сжиженный нефтяной газ.

Так, средняя оптовая цена на январские поставки сжиженного газа в Мангистаускую область составила 133 126 тенге/тонна или 78 тенге/литр.

При этом розничная цена в городах Актау, Жанаозен, а также в Мангистауском районе составила 100-120 тг/литр.

В целом, торговые сессии января месяца прошли в штатном режиме, рыночный механизм отрегулировал потребности регионов необходимыми объемами СНГ, которые на данный момент находятся в процессе отправки по регионам.