Эльдар Казганбаев стал вице-министром финансов РК

Эльдар Казганбаев назначен на пост вице-министра финансов РК, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Primeminister.kz.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Казганбаев Эльдар Шамильевич назначен на должность вице-министра финансов РК", – говорится в сообщении.

Эльдар Казганбаев родился в 1979 году в году Алматы. Окончил Алматинский государственный университет имени Абая.

Трудовую деятельность начал в 2001 году в должности стажёра управления по работе с персоналом административного департамента в коммерческом банке.

В разное время работал в банковском секторе, являлся фронт-менеджером офиса управляющего директора АО "Банк развития Казахстана", управляющим директором АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства".

В 2011-2018 годы – заместитель директора, директор Информационно-вычислительного центра.

С октября 2018 года являлся председателем правления АО "Центр электронных финансов".