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Елбасы сам принял решение передать Токаеву пост главы Совбеза - советник 9 января, 10:49 17646

Фото: elbasy.kz

Елбасы сам принял решение передать Токаеву пост главы Совбеза - советник

Заявление по поводу передачи Нурсултаном Назарбаевым поста председателя Совета Безопасности Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву сделал советник – пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай, передает BaigeNews.kz.



"В последнее время в СМИ и социальных сетях распространяется большое количество лживых слухов и провокационных записей относительно Первого Президента Казахстана. В нынешних условиях подобного рода деятельность расценивается нами как попытка дестабилизации политической обстановки и подрыва конституционных устоев государства. Как я ранее заявлял, Елбасы все эти дни находился в Нур-Султане и оказывал поддержку Главе государства. Однако ситуация складывалась весьма сложно и поэтому Елбасы сам принял решение передать пост председателя Совета Безопасности Президенту, так как хорошо осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного, жесткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны", - заявил Укибай.



По его словам, Елбасы и Глава государства всегда были "по одну сторону баррикад", защищая свой народ, страну и будущее нации.



"И в эти трудные для всех нас дни они вновь продемонстрировали монолитность государственной власти.

В это сложное время Нурсултан Назарбаев призывает всех граждан продемонстрировать единство и сплоченность нашего народа и оказать поддержку нашему Президенту – Касым-ЖомартуТокаеву в борьбе с террористами и нормализации жизни в Казахстане", - заявил советник Елбасы.



По его словам, Назарбаев скорбит в связи с гибелью людей в результате террористических атак и выражает искренние соболезнования семьям погибших.