Экзоскелетами обеспечит больных детей фонд "Қазақстан халқына"

Фонд "Қазақстан халқына" запускает программу по обеспечению детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата роботизированными средствами – экзоскелетами, передает BaigeNews.kz
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Об этом сообщили на брифинге в СЦК руководитель компании ТОО "MBionics" Маулен Бектурганов и амбассадор благотворительного фонда Cyberfund Тимур Акимеев.
По их словам, программа предоставляет детям возможности эффективной реабилитации, снижения риска развития сопутствующих заболеваний, улучшения физического и психоэмоционального самочувствия. Это поможет им для социализации в обществе.
"На текущий момент в фонде реализовано два проекта, которые работают. Первый проект - это функционально-тяговый и бионический протезы рук. Второй проект - это экзоскелеты. Нашими подопечными на текущий момент являются люди с анатомическими особенностями, с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата. По собственным расчётам фонда, людей с теми или иными нарушениями опорно-двигательного аппарата насчитывается порядка 250 тысяч человек в Казахстане", - объяснил амбассадор благотворительного фонда Cyberfund Тимур Акимеев.
По его информации, в Фонд поступило более 300 заявок от родителей, чьи дети нуждаются в технических средствах реабилитации, в том числе экзоскелетах. В рамках программы до конца года планируется производство 13 экзоскелетов, для четырех из них уже сняты мерки и запущен процесс производства. К слову, в Казахстане налажено производство качественных экзоскелетов. Причем, в отличие от зарубежных аналогов они намного легче.
Кроме того, как сообщил на брифинге директор Департамента охраны матери и ребенка Министерства здравоохранения Олжас Искаков, за счет фонда 14 медицинских организаций будут оснащены офтальмологическим оборудованием. По его словам, на сегодняшний день в медорганизациях из-за отсутствия соответствующего оборудования для офтальмологического скрининга, не решена проблема выявления и лечения ретинопатии недоношенных.
"Ретинопатия недоношенных является главной причиной слепоты и слабовидения среди недоношенных детей и занимает первое место среди причин детской инвалидности по зрению в экономически развитых странах. В целях уменьшения статистики заболеваемости Фонд приступает к реализации данной программы, в рамках которой предусматривается оснащение 14 медицинских организаций регионов офтальмологическим оборудованием", - сообщил Искаков.
Он отметил, что 6500 недоношенных детей были охвачены скринингом в 2021 году.